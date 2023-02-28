مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة.. تحفة معمارية تستعيد رونقها الأثري.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مسجد الحاكم بأمر الله.. تحفة معمارية تستعيد رونقها الأثري»، تنفيذا لتوجهات الدولة بتطوير منطقة القاهرة التاريخية.

وتم افتتاح جامع الحاكم بأمر الله بعد ترميمه وتطويره في إطار خطة للقضاء على التشوه العمراني في عدد من المناطق مثل باب زويلة والفسطاط ومسجد الحسين والأزهر، بالإضافة إلى تنفيذ تطوير كامل لشبكات المرافق بها.

آثار القاهرة التاريخية

وقال جمال مصطفى نائب رئيس المجلس الأعلى لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في التقرير: «نتحدث عن مشروع قومي، حيث تولي الدولةُ اهتماما كبيرا، ووزير السياحة والآثار مهتم شخصيا بهذا الأمر، وبالتالي، مجموعة الآثار التي تتبع القاهرة التاريخية لها أولوية كبيرة في أعمال الترميم الحالية، ومن ثم، فإن النتاج التي تُظهر أعمال الترميم بمثابة إضافة جديدة للقاهرة التاريخية، لأنها تقع كامتداد بين أهم بابين للقاهرة القديمة، باب النصر وباب الفتوح».

قطاع الآثار الإسلامية والقبطية يشهد طفرة غير عادية

أما عاطف الدباح مدير المكتب الفني للمجلس الأعلى للآثار، قال: «قطاع الآثار الإسلامية والقبطية يشهد طفرة غير عادية في الفترة الأخيرة، حيث جرى افتتاح العديد من المنشآت الثرية خلال أيام قلائل، ونختم شهر فبراير بتحفة أثرية معمارية وهي جامع الحاكم بأمر الله والذي استمرّ العمل فيه لمدة 6 سنوات، وبدأت الأعمال في فبراير 2017، واليوم نجني ثمرة الحفاظ على الأثر، والعناصر الزخرفية والمعمارية كلها تم ترميمها بشكل يليق بالمكان».