وزير الأوقاف: مسجد الحاكم بأمر الله سيكون جاهزا لإقامة صلاة التراويح

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي، يأتي في أيام مباركة خلال شهر شعبان وقبل أسابيع قليلة من بدء شهر رمضان المبارك، موضحا أن مسجد الحاكم بأمر الله سيكون جاهزا لإقامة صلاة التراويح خلال شهر الصوم، لافتا إلى أن تكاليف ترميم المسجد تبلغ نحو 85 مليون جنيه تكفلت بها طائفة البهرة.

عمارة المساجد وتطويرها سواءالتاريخية والإثرية او الحديثة

وأشار خلال كلمته على هامش افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بعد الإنتهاء من ترميمه مساء اليوم، أن عمارة المساجد وتطويرها سواء المساجد التاريخية والأثرية أو الحديثة تعيش أزهى عصورها خلال سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن عدد المساجد التي جرى هدمها وإعادة بنائها أو التي جرى ترميمها وتطويرها، بلغت خلال الـ8 سنوات الماضية نحو 10 آلاف مسجد.

وتابع أن يوم الجمعة المقبل سيشهد فقط افتتاح 30 مسجدا بكل محافظات الجمهورية.

مساجد مصر جاهزة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن كل المساجد التابعة لوزارة الأوقاف جاهزة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان، وأن الوزارة حددت أسماء المساجد التي سيقام بها الاعتكاف هذا العام.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مسجد الحاكم بأمر الله يعتبر من المساجد الأثرية الكبيرة التي يعود بنائها للدولة الفاطمية حيث مر علي بنائه أكثر من 1000 عام، لافتا إلى أن أعمال الترميم شملت المسجد بالكامل.

يشار إلى أن ظهور المياه الجوفية وبعض التشققات بحوائط المسجد فضلا عن تساقط دهانات الحوائط كانت السبب الرئيسي في إجراء عمليات الترميم لمسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي، والذي استمرت لمدة 5 أعوام.