جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي.. تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة وعلوم، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان أن امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية تبدأ يوم 12 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 13 يوليو 2023، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

- يوم الاثنين 12 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو: اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو: الكيمياء.

- يؤدى الطلاب يوم الأحد 2 يوليو امتحان الفيزياء.

- الثلاثاء 4 يوليو: مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الثلاثاء 11 يوليو: الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023: مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بصورة دقيقة وواضحة، مشيرة إلى أن الاسئلة ستكون غير معقدة، وستكون من بنك الأسئلة، وتم مراجعتها من لجان مخصصة لتكون خالية من أي أخطاء لغوية أو أي اسئلة لها أكثر من إجابة.