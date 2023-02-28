«التعليم» تعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المكفوفين

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وتبدأ الامتحانات يوم 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المكفوفين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين، تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المكفوفين

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادة التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: التربية الوطنية.

- يوم السبت 16 يونيو 2023: امتحان مادة اللغة العربية «الورقة الأولى».

- يوم الأحد 18 يونيو 2023:امتحان مادة اللغة العربية «الورقة الثانية».

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى».

- يوم الأربعاء 21 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية».

- يوم السبت 24 يونيو 2023:امتحان الجغرافيا «ورقة أولى».

- يوم الأحد 25 يونيو2023: امتحان الجغرافيا «ورقة ثانية».

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفلسفة والمنطق.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى وورقة ثانية».

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: علم النفس وعلم الاجتماع.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، التاريخ ورقة أولى.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023: التاريخ ورقة ثانية.

- يوم الأربعاء 12 يوليو 2023: الاقتصاد.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، الإحصاء.