افتتاح مركز الجهاز الهضمي بـ«حميات الإسكندرية» بعد تطويره بـ23 مليون جنيه

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الحميات بتكلفة 23 مليون جنيه، وذلك بعد تطوير المبنى بالكامل، وتحويله من عنبر كبد ووحدة مناظير، وعناية إلى مركز واحد متطور ومتكامل، يؤدي خدماته المتعددة للمريض في تخصص الجهاز الهضمي من عنبر داخلي ووحدة مناظير متطورة وعناية جهاز هضمي وقيء دموي.

واطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، متفقدًا أقسام المركز، والتقى بالمرضى المتواجدين ، واستمع لهم، ووجه بسرعة الاستجابة لمطالبهم ، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي تبذله مديرية الشئون الصحية لتقديم أفضل خدمات للمرضى وهذا ما شهده الجميع منذ جائحة كورونا حتى اليوم.

المركز يضم 50 جهازًا و31 سريرًا

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الحميات يضم 50 جهازًا و31 سريرًا، تكفل بهم المجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية، كما أن كل أعمال التطوير التي تمت بالمركز كانت بدعم من المجتمع المدني ايضًا، وأشار المحافظ إلى أن الخدمات بمستشفى الحميات أغلبها يُقدم بالمجان للأهالي وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما أن المستشفى يخدم قطاع عريض من المواطنين.

مركز مستشفى الحميات يضم مناظير تشخصيصة وعلاجية

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، إلى أن المركز يضم جميع الأجهزة التى تساعد على الحفاظ على حياة المرضى و به جميع المناظير التشخصيصة والعلاجية، كما يتم فيه اتباع كافة سبل ومعايير التحكم في العدوى، لافتة الي أن المركز به عدد من الأطباء والاستشاريين المدربين و على قدر كبير من الكفاءة والخبرة.

القوة التشغيلية للمركز في حميات الإسكندرية

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن أعمال التطوير بالمركز قد بدأت في أبريل 2022، و تم البدء في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى الجهاز الهضمي تشغيل تجريبي بدايةً من 2023 بقوة 20 مريض داخلي و4 مرضى عناية وسطية، و7 مرضى في العناية المركزة و 15 حالة منظار يوميا ما بين تشخيصية وعلاجية.

شهد الافتتاح، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة أمل البرنس مدير مستشفى الحميات.