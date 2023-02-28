انخفاض أسعار الأسماك في الإسكندرية اليوم.. تبدأ من 25 جنيها

انخفضت أسعار الأسماك اليوم، في أسواق الإسكندرية والتي تعد من الأطعمة الرئيسية لدى الأهالي، وتتوافر بمختلف الأنواع في ظل إقبال كبير من المواطنين مع الأسعار الجاذبة، والتى تبدأ من 25 جنيهًا الكيلو في بعض أنواع الأسماك.

الأسعار تبدأ من 25 جنيها

محمد حامد بائع أسماك في الإسكندرية قال في تصريحات لـ«الوطن» إن السمك هو أهم وجبة عند أهل الإسكندرية وتبدأ أسعار الأسماك اليوم من 25 جنيها للبساريا، بينما سعر السمك البلطي يتراوح بين 50 إلى 60 جنيها للكيلو حسب الحجم، والسمك البوري يتراوح ما بين بين 65 جنيها إلى 70 جنيها الكيلو.

المرجان والكابوريا بـ80 جنيها

وأشار محمد رمضان بائع أسماك في الإسكندرية إلي أن أسعار الأسماك تتأثر بحالة الجو والنوات ونظراً لاستقرار الجو بدأت الأسعار فى الانخفاض التدريجي، ووصل سعر السمك المرجان إلى 80 جنيهًا وسعر البربون 130 جنيهًا، كما أما سعر السمك الفراخ 80 جنيهًا للكيلو والسردين 50 جنيهًا للكيلو، وسمك اللوت 120 وسعر الدنيس 150 جنيهًا للكيلو أما الجمبري 170 جنيهًا وكيلو الكابوريا 80 جنيها.

أسماك طازجة

ويكمل عم محمد: أسعار الأسماك ستستمر فى الهبوط وسيعود سعر الأسماك إلى سابق عهده الكبير 30 والصغير 15و20 بالنسبة للسمك البلطي، وهو الأكثر طلباً ومبيعا وستنخفض باقي الأنواع بوري وبربون وشاخورا ومرجان، فأسعار هذه الأيام سببها النوات المتتالية على الإسكندرية.