اعترفات المتهمين بسرقة هاتف محمول من داخل سيارة في البساتين

«كنا عارفين إنه معاه تلفون سعره غالي، وكنا حاطين عينا عليه عشان هيجيب فلوس حلوة لما نبيعه، وبالذات إنه من برا فهينفعنا».. هكذا أدلى المتهم الأول في قضية سرقة هاتف محمول بالبساتين، بأقواله أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

سرقة الهاتف بأسلوب كسر الزجاج

وتابع المتهم الثاني اعترافه، ووصف طريقة سرقة الهاتف، موضحا أنه جرت سرقته بأسلوب كسر الزجاج،وتمت الواقعة بتخطيط المتهمين لها، ومراقبة الضحية، وانتظروا حتى ترك السيارة وكسروا الزجاج وسرقوا الهاتف ولاذوا بالفرار.

كواليس الواقعة

تعود كواليس السرقة إلي بلاغ أحد الأشخاص في البساتين بسرقة هاتفه المحمول، وكسر زجاج سيارته.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين لأحدهما معلومات جنائية، سرقوا هاتف محمول من داخل سيارة الضحية.

وعقب تقنين الإجراءت جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات اللازمة ضدهم.

العقوبة القانونية

وأوضح المحامي حسن شومان، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».