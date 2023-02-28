المشدد 5 سنوات لمتهم شرع في سرقة سائق بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد 5 سنوات، لمتهم شرع في سرقة سائق أثناء توقفه بالطريق العام لإصلاح عطل بسيارته بدائرة قسم قها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

إحالة المتهم لمحكمة جنايات بنها

ووجهت النيابة الكلية لشمال بنها لكل من «أحمد م غ»، وآخر مجهول، تهمة الشروع في سرقة المجني عليه محمد شعبان، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن حاولا منع سيارة المجني عليه من السير والاستيلاء على متعلقاته الشخصية المتواجدة بها، والذي ما أن شاهده متلبسا بجريمته حتى حاول منعه فأشهر فى وجهه سلاحا أبيض «مطواة»، للحيلولة دون ضبطه.

استغاثة المجني عليه بالمارة

ولإتمام سرقته استغاث بالمارة وتمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة، وذلك حال تواجد آخر مجهول بمسرح الواقعة للشد من أزره ولمساعدته على الهروب، فأوقف إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، ألا وهو تجمع الأهالي والذين قاموا بضبطه وذلك على النحو المبين بالأوراق. كما وجهت المحكمة للمتهين أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض.