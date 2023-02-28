افتتاح معرض جديد لـ«أهلا رمضان» بالمنوفية.. وسيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ووسط إقبال كثيف من المواطنين معرض «أهلاً رمضان»، لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي غرب شبين الكوم تزامنا بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس محمد مصيلحي دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة الإتقان الهندسية.

افتتاح معرض أهلا رمضان جديد في شبين الكوم

حيث تفقد المحافظ منتجات معرض أهلا رمضان الذي جرى تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والقطاع الخاص ويضم كل من الأرز ، ومكرونة، وزيت، وعدس، وفول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، وألبان، خضروات، ومنظفات، ومعلبات، وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها بالتنسيق مع شركة الجملة بدعم المنفذ بالمزيد من السلع لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور الدوري على كافة منافذ ومعارض المحافظة لمتابعة الأسعار ومدى توافر السلع.

منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية في المنوفية

وفى ذات السياق تفقد محافظ المنوفية اصطفاف 3 سيارات منافذ متنقلة ضمن مبادرة جمعية الهلال الأحمر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بحضور نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر ومحمد موسي رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وحرص المحافظ على الإطلاع على كافة المنتجات التي تضم «رز - زيت - سكر - فول - عدس - دقيق - صلصة- شاي- سمنة - لوبيا - فاصوليا - بن».

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية، أن المنافذ المتنقلة تعد مرحلة أولى تم تجهيزها لتجوب شوارع حي شرق وغرب مدينة شبين الكوم وتبلغ حمولة كل سيارة 10 أطنان محملة بالسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية ، وجارى تباعا وصول المزيد من المنافذ المتنقلة لتغطى كافة أنحاء المحافظة، فضلا عن المنافذ الثابتة التابعة للجمعية بمراكز بركة السبع وتلا والشهداء والمنطقة الصناعية بقويسنا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تواجد المنافذ المتنقلة وأماكنها عبر المنصات الإعلامية لتسهيل وصول المواطنين إليها.