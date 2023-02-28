المسرح المتنقل ينظم عروضا وفعاليات على مدار 8 أيام بكفر الشيخ

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة جولات للمسرح المتنقل بقرى محافظة كفر الشيخ، أربعة أيام بقرية الزعفران بمدرسة الوحدة للتعليم الأساسي، ومثلها بالمدرسة الإعدادية بقرية الكفر الشرقي في الفترة من 19 إلى 27 فبراير الحالي، وسط إقبال وحضور وتفاعل كبير من طلاب المدارس، وترحيب شديد بفرق وعروض المسرح المتنقل.

عروض بمدرسة الكفر الشرقي الإعدادية

ثم انتقل المسرح المتنقل ليقدم عروضه بمدرسة الكفر الشرقي الإعدادية، وتضمن في اليوم الأول محاضرة بعنوان «الهجرة غير الشرعية»، ألقاها محمد توفيق الشرقاوي، تلاها أمسية شعرية للشعراء ياسر الششتاوي وبدأ بقصيدة بعنوان على باب شعري وقصيدة أخرى بعنوان ألق الأشواق، والشاعر حافظ إبراهيم وقصيدة أمانة يا قلم وقصيدة أخرى بعنوان ألوان ممزقة، ثم عرض لبعض مواهب المدرسة المتعددة في الغناء والشعر، بجانب ورشة فنية.

وفي اليوم الثاني، بدأ البرنامج بمحاضرة بعنوان «ترشيد استهلاك المياه»، ألقاها هاني عبد العليم، ثم لقاء شعري مع الشاعر صلاح الطباخ وقصيدة أنا مسلم، تلاها فقرة المواهب المتعددة في الغناء والشعر والأغاني الوطنية لطلاب المدرسة، واختتم البرنامج بورشة فنية للرسم والمشغولات اليدوية والحرفية.

وفي ثالث الأيام أقيمت محاضرة بعنوان «تنظيم الأسرة من أجل حياة كريمة»، ألقاها محمد إبراهيم، تلاها لقاء شعري مع الشاعر محمد وليد وقصيدة أمي، ثم استعراض مواهب المدرسة بجانب ورشة الحرف اليدوية والرسم.

واختتمت العروض بحفل بدأ بالسلام الوطني، ثم تلاوة لأسماء عادل الحاصلة على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة القرآن الكريم للمرة الثانية على التوالي، أعقبها محاضرة بعنوان «المحافظة على المياه في ظل التغير المناخي في العالم»، ألقاها الدكتور محمد الطباخ، الكيميائي والعضو المنتدب بشركة الدلتا للسكر، ثم لقاء مع الشاعر صلاح الطباخ وقصيدة إلى دار المسنين، والشاعرة شيماء ضيف وقصيدة من ذا يكابد عاشق، ثم استعراض أبرز المواهب من طلاب المدرسة في الشعر والغناء والإنشاد والرسم، وقدمت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية مجموعة من الأغاني الوطنية والشعبية من تراث كفر الشيخ، وبالختام تم تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين والمبدعين المشاركين في الفعاليات طوال الأيام السابقة.

أهداف المسرح المتنقل

واستهدفت العروض التي نفذها فرع ثقافة كفر الشيخ، ضمن خطة تجوال المسرح المتنقل بإقليم شرق الدلتا الثقافي، تعريف الطلاب بأنشطة الهيئة وما تقدمه من خدمات، إلى جانب تقديم وجبة ثقافية وفنية دسمة ومتنوعة لطلاب المدارس، ومن ثم شحذ هممهم واستخراج مواهبهم الكامنة، وتشجيعهم على تقديم ما لديهم دون خجل وأمام المختصين في مختلف المجالات الذين يقدمون لهم النصيحة الصحيحة لوضعهم على الطريق السليم لتطوير وصقل مهاراتهم ومواهبهم المختلفة