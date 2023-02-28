انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم في مطروح بجوائز 200 ألف جنيه «صور»

افتتح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح التصفيات الأولى لمسابقة القرآن الكريم بمسجد العوام، بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح.

وتباشر مديرية أوقاف مطروح التصفية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن تكون الاختبارات النهائية يوم 5 مارس المقبل، الموافق ليلة النصف من شهر شعبان.

1000 متسابق في حفظ القرآن الكريم

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن مسابقة القرآن الكريم ستوزع جوائزها ليلة القدر في احتفال كبير بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشيرا إلى أن ما يقرب من 1000 متسابق في فروع المسابقة الأربعة، وهي ربع القرآن وثلثه ونصفه والقرآن كاملا وسط زحام وحضور كبير وفرحة من الأهالي بأبنائهم، والذين أثنوا على جهود وزارة الأوقاف في البرنامج التثقيفي للطفل والذي برع فيه التلاميذ والطلبة لتأتي المكافأة في صورة مسابقة كبيرة بجوائز قيمة تشجيعا للطلاب والكبار على حفظ القرآن الكريم ودراسة معانية، مع الإلمام بأخلاق الإسلام وآدابه.

الابتعاد عن الأفكار المغلوطة والجماعات المتطرفة

وأوضح وكيل أوقاف محافظة مطروح، في بيان، أن الأهالي أبدوا فرحتهم وسرورهم لأن وزارة الأوقاف فتحت الأبواب للنشء لتعلم أمور دينهم وحفظ كتاب الله، بعيدا عن الأفكار المغلوطة والجماعات المتطرفة لينشأ الطفل سويا ينفع نفسه وأهله ووطنه.