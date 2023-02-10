سؤال مسابقة «أماكن لها تاريخ» بإذاعة القرآن الكريم.. جبل بنيت عليه قلعة شهيرة

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، سؤال وحلقة جديدة، ضمن سلسة حلقات المسابقة اليومية «أماكن لها تاريخ»، التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.

يشار إلى أن الفيديو، يتضمن إعلان الفائزين الذين نجحوا في إجابة سؤال اليوم السابق، بالإضافة إلى طرح السؤال الجديد، حتى يبدأ المتابعون في التفكير والإجابة عنه.

الفائزون في «أماكن لها تاريخ»

تمكن 2500 متسابق، من معرفة الإجابة الصحيحة لسؤال حلقة أمس، من مسابقة «أماكن لها تاريخ»، وبدأ عرض الأسماء والجوائز، إذ فاز كل من الأسماء الآتية، بجائزة قدرها 500 جنيه.

- الفائز الأول: مازن محمد علي أبو الدهب، طالب بالصف الأول الثانوي في مدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية بمحافظة بور سعيد.

- الفائز الثاني: حسام بغداد عبد العليم، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف من محافظة أسيوط.

وقد فاز بالجائزة الشرفية كل من:

- محمد يسري فتوح محمد، طالب بكلية الطب البشري في جامعة تولا الحكومية بروسيا الاتحادية.

- فتحي يسري عبد الواحد، أعمال حرة ومقيم بدولة الكويت.

- عبد المحسن محمد أحمد محمد، واعظ عام ومبعوث الأزهر الشريف إلى مركز النجاح الإسلامي بكينيا.

- وهبة بسام إدريس، طالب بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية مقيم بدولة لبنان.

- نوح نجاة، عامل في مصنع ومقيم بدولة مالي.

سؤال حلقة اليوم

جاء سؤال اليوم العاشر، من مسابقة «أماكن لها تاريخ»، كالتالي:

«تعد قلعة صلاح الدين أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية، وإحدى أعرق القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى، وقد أتاح موقعها الاستراتيجي أعلى قمة الجبل، إطلالة رائعة على كل معالم القاهرة التاريخية، ووفرت الأسوار المنيعة حول عواصم مصر الاسلامية مع القلعة مزيد من الحماية ضد أي اعتداء.

بدأ صلاح الدين الأيوبي، تشييد القلعة، وأتمها السلطان الكامل ابن الملك العادل عام 604 هجريا، وظلت مقر لحكم مصر حتى عهد الخديوي إسماعيل، الذي نقل مقر الحكم إلى قصر عابدين بمنطقة القاهرة الخيديوية.

وشهدت القلعة العديد من الأحداث التاريخية، وتمت إضافة عديد من المنشآت بالقلعة على مر العصور، من أهمها جامع محمد علي وجامع الناصر محمد بن قالون وجامع سليمان باشا الخالد، بالإضافة إلى عدد من المتاحف منها: متحف قصر الجوهرة ومتحف الشرطة والمتحف الحربي، بنيت قلعة صلاح الدين أعلى قمة جبل، ما اسم هذا الجبل؟».

جوائز مسابقة «أماكن لها تاريخ»

جدير بالذكر أن هذه المسابقة عبارة عن 28 سؤالا، ولها جائزتان يوميا، قيمة كل جائزة منها 500 جنيه، على النحو التالي:

أولا- الجوائز اليومية:

- الجائزة الأولى للطلاب بالتعليم قبل الجامعي (الابتدائي والاعدادي والثانوي بأنواعه).

- الجائزة الثانية: المشاركة بها مفتوحة للجميع، بالإضافة إلى جائزتين شرفيتين أو أكثر يوميا للمشاركين من الدول العربية أو المصريين المقيمين بالخارج، تعلن أسماءهم في إذاعة القرآن الكريم.

ثانيا- الجوائز الخاصة في نهاية المسابقة:

عبارة عن 5 جوائز قيمة كل منها قدرها 500 جنيه للأكثر مشاركة، و5 جوائز أخرى قيمة كل منها 500 جنيه، للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.