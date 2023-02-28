«الصحة»: 59 ألف منتفعة من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في يناير الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لـ59 ألف و690 منتفعة من خلال 689 قافلة صحة انجابية، و2018 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة، لاستهداف المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض في 280 مستشفى حكومي تابع لوزارتي الصحة والسكان والتعليم الجامعي بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية، منذ بدء تطبيق البرنامج بعدد من المستشفيات الخاصة كتجربة استرشادية بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج.

وتابع عبدالغفار، أنّه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادات القيصرية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2023، مشيرا إلى أنّ الولادات القيصرية تمثل 72% من إجمالي الولادات طبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

قطاع السكان وتنظيم الأسرة

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمتنوعة، وتوفير مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة طبقا لتاريخ الصلاحية لكل وسيلة.

وأشار عباس إلى زيارة مليون و889 ألفا و729 سيدة للوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، للحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة، بينهن 204 الآف و528 زيارة منتفعة لأول مرة، وذلك خلال الشهر الماضي.

وذكر عباس أنّه تم عقد 160 دورة تدريبية لـ7272 فردا من الفرق الطبية بمختلف المحافظات على المشورة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بالمستشفيات، وإدخال البيانات وإنشاء التقارير والتحاليل للوقوف على أهم المعوقات والتحديات والعمل على تذليلهما، بهدف رفع كفاءة الأداء على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.