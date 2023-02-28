أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا رسميا، بشأن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات ما قبل الزواج للمصريين وغير المصريين، أبرزها بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه، وصورة الرقم القومي للطرف الآخر للمصريين.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية لغير المصريين، تتطلب جواز السفر أو وثيقة اللجوء، وصورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات ما قبل الزواج

وفيما يتعلق بالتكلفة المالية، أشارت وزارة الصحة والسكان، أن رسوم استخراج الشهادة تصل الى 220 جنيها، شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان سابق له، أن الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج يتم استخراجها في غضون 14 يوما من تاريخ اجراء الفحوصات الطبية، لافتا إلى أن الشهادات الصحية لا يمكن تزويرها، حيث أن الشهادة مميكنة ولا داعى لعملية التزوير.

أماكن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

وفيما يتعلق بالأمراض التى يتم الكشف عنها، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تتضمن تحاليل الزواج فى مصر 2023، مرض الإيدز والسكري والزهيري وفيروس الكبدي بي وسي وصورة الدم وقياس نسبة الهيموجلبين، لافتا الى أن كافة التحاليل لا تستغرق أكثر من ساعة فى اجرائها داخل الوحدات الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوحدات الصحية تعمل بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهر كل يوم على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة.