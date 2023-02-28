«الصحة»: لم نشترط على العروسين إجراء الفحوصات الطبية معا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنها لم تشترط على المقبلين على الزواج إجراء الفحوصات الطبية معا، أو حتى في نفس المحافظة، ولكن لكل منهما أن يخضع لها في محافظته، ويتم عرضها على كل طرف بمفرده.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة من خلال مبادرة الفحص المبكر للمقبلين على الزواج، موضحة في تقرير رسمي حصلت عليه «الوطن» أن التحاليل التي تجري بها تشمل «فيروس الالتهاب الكبدي بي، وفيروس الالتهاب الكبدي سي وفيروس نقص المناعة ومرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم ومرض السمنة وتحليل فصيلة الدم ومستوى الهيموجلوبين بالدم».

الشهادة الصحية مؤمنة

وأضافت: يتم تقديم الخدمة في جميع محافظات الجمهورية بعدد حوالي 302 مركز ووحدة طبية بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على الأقل، ويستدام تقديم الخدمة بشكل ثابت في جميع المراكز والوحدات الطبية المحددة لهذا الشأن، لافتة الى أنه لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكن الكشف بها يمكن الاتصال بالخط الساخن 15335.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه من المقرر أن يحصل المقبلين على الزواج على وثيقة مطبوعه مؤمنة بأرقام تسلسلية وQR كود مسجلة بوزارة العدل تحتوي على نتائج الفحوص الطبية، وتكون مطلوبة ضمن مسوغات إتمام الزواج.

وأوضحت أن مواعيد عمل الوحدات الصحية التي تقديم الخدمة بالمبادرة هي مواعيد العمل الرسمية لوحدات ومراكز وزارة الصحة والسكان من السبت إلى الخميس.