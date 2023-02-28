بدء التشغيل التجريبي لكوبري قويسنا في المنوفية بتكلفة 70 مليون جنيه

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، التشغيل التجريبي لكوبري (B) أعلى السكة الحديد بمدينة قويسنا، بإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة تنفيذ 100% وبطول 525 مترًا، وبتكلفة 70 مليون جنيه، والذي يربط غرب المدينة وشرقها والمتجه من شارع العهد الجديد، نزولًا بشارع التحرير، بهدف تسهيل الحركة المرورية للمركبات والحد من الاختناقات داخل المدينة.

تفاصيل بناء الكوبري الجديد

واستمع محافظ المنوفية خلال جولته بمركز قويسنا، لشرح تفصيلي عن حجم الأعمال التي تم تنفيذها والتي تضمنت الأعمال التصميمية والإنشائية للكوبري، وكذا أعمال الرصف والتخطيط وتأمين سلامة المرور ، فيما جاري نهو الأعمال بكوبري A بطول 460 مترًا وبتكلفة 66 مليون جنيه، والمتجه من شارع التحرير نزولاً بشارع عبد المحسن الصباحي بهدف تسهيل الحركة المرورية للمركبات.

تطوير باقي الكباري

ووجه محافظ المنوفية بوضع تصور لتطوير إمتداد كوبرى B بشارع العهد الجديد من أعمال توسعة وزراعة أعمدة ديكورية للإرتقاء بالمظهر العام ، وكذا تركيب لوحات مرورية لإرشاد المواطنين وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة والحد من الحوادث، فيما شدد المحافظ على رئيس مدينة قويسنا بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع مستوى النظافة بالمدينة وخاصة منطقة العهد الجديد.

وفي إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال موسم حصاد القمح لهذا العام، تفقد محافظ المنوفية صوامع قويسنا الحقلية الجديدة بجوار برج المنوفية السياحي بطريق مصر - إسكندرية الزراعى (إنشاء جديد)، للإطمئنان علي الجاهزية الكاملة للصوامع لتخزين القمح والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ومعايير الجودة كونه محصول استراتيجيى وأمن قومي مهم، حيث تفقد المحافظ الصوامع والمقامة على مساحة إجمالية 8500 متر مربع وبسعة تخزينية (5) آلاف طن.