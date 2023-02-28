تفاصيل حريق مركب «بركة الزهري» بميناء الأتكة في السويس.. ماس كهربائي السبب

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في سفينة صيد «بركة الزهري» أثناء أعمال الصيانة والإصلاح داخل ميناء الأتكة، إذ جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها لأي منشآت أو ممتلكات، أو سفن أخرى بموقع الحريق.

وأفادت المعاينة الأولية، أن السفينة كانت مرفوعة على «قزق الإصلاح»، بميناء الأتكة بالسويس، ويرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا وراء الحادث، ونظراً لسرعة التعامل مع الحريق لم يسفر عن إصابات في الأرواح.

وتبين من التحقيقات الأولية التي تلقاها اللواء عبدالرحمن هريدي مدير أمن السويس، من الجهات المختصة بموقع الحريق أن السفينة، من طراز صيد الشنشلا، للصيد خارج خليج السويس ويبلغ طولها 29 متر وعرضها 10 أمتار.

وكان ميناء الأتكة، بمحافظة السويس قد شهد نشوب حريق، بمنطقة صيانة السفن، الخاصة بالصيد، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتلقى اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، بلاغا بوجود حريق بأحد مناطق صيانة السفن بميناء الأتكة، حيث اشتعلت النيران في احدى مراكب الصيد في منطقة تصنيع السفن.

وعلى الفور تم الدفع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق. ومن جانبه أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رفع حاله الطوارئ بمنطقة عطاقة واستدعاء سيارات الحماية المدنية وشركات البترول؛ للتعامل الفوري مع النيران، منعا لوصولها إلى بقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة.