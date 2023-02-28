فحص 402 من المقبلين على الزواج في 21 مركزا طبيا بالشرقية

قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج، في محافظة الشرقية، بفحص 402 مواطن ومواطنة خلال يومين بالمحافظة، بعد إطلاق شارة بدء المبادرة الرئاسية أول أمس الأحد.

21 مركزا لتقديم خدمات فحص الزواج

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة فحص المقبلين علي الزواج يتم تنفيذها بالمحافظة في 21 مركزا طبيا، ويتم العمل بالمراكز الطبية طوال أيام العمل الرسمية، بدء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، وأن متوسط عدد المترددين علي مبادرة فحص المقبلين علي الزواج يصل إلي 200 شخص يومياً.

وأضاف بأنه تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط «الثلاثيميا»، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

خفض نسب الوفاة الناجمة عن الأمراض غير السارية

وتابع، بأن ذلك يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على خلو مصر من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

يذكر، أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم «15335»، والموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.