نقيب المأذونين: استخراج شهادة فحص الزواج يحد من نسب الطلاق

تحدث الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، عن شهادة فحص الزواج الجديدة المميكنة، والتي طرحتها وزارة الصحة والسكان للمقبلين على الزواج بعد إجراء تحاليل المحدثة في مصر لعام 2023، قائلًا إنها مهمة للغاية للزوجين وتهدف إلى استقرار الزيجة وجعلها تمتد طوال العمر وتحد من حالات الطلاق.

شهادة فحص الزواج

وأضاف «عامر» لـ«الوطن»، أن شهادة فحص الزواج من شأنها الكشف عن كل شيء في الزوج أو الزوجة، وبالتالي حال وجود أي أمراض أو مشكلات صحية، يتم اكتشافها مبكرا قبل الزواج، وتأجيل المشروع لحين معالجتها، أو القبول بالوضع القائم والزواج بهذا المرض إن لم يكن معدي.

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن هناك أزواج انفصلوا بسبب ظهور أمراض بعد الزواج لم يتحملها أحد الأطراف، وذكر واقعة حدثت في البحيرة، انفصل فيها الزواج عن زوجته بسبب أنه مريض بالإيدز ولم يفحص نفسه بشكل كافي، وهي لم ترض بالعيش معه بعد معرفتها.

نقيب المأذونين يتحدث عن شهادة فحص الزواج

وتابع الشيخ إسلام عامر، أن استخراج شهادة فحص الزواج من شأنه الحد من ظاهرة الطلاق بسبب الأمراض التي تظهر بعد الارتباط، وستوضح الشهادة الأمور الزوجية للطرفين من البداية، قبل أن يختلفا ويضطرا للطلاق بسبب عدم الكشف الصحي السليم على أحدهما.

وتتضمن الشهادة البيانات الأساسية وهي «الاسم والرقم القومي، النوع، الجنسية، رقم الهاتف، العنوان بالبطاقة، عنوان سكن الزوجة، والفحوصات الطبية التي أجريت من وزن وطول، والإيدز ونسبة الهيموجلوبين وضغط الدم وفحص السكر».