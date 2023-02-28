أماكن فحص المقبلين على الزواج في محافظة القليوبية.. 13 مركزا

تستقبل أماكن فحص المقبلين على الزواج بمحافظة القليوبية المواطنين، تنفيذا للرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية وبناء عائلة تتمتع بصحة مستقرة، من خلال إجراء تحاليل وفحوصات معملية.

وتستعرض «الوطن» تستعرض في السطور التالية أماكن فحص المقبلين على الزواج في محافظة القليوبية، التي وفرتها الدولة للقيام بهذه المهمة.

خريطة أماكن فحص المقبلين على الزواج بالقليوبية

وقال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أماكن فحص المقبلين على الزواج محافظة القليوبية منتشرة في 13 مقرا تابعة للمديرية وفق الخريطة التالية :

- المركز الطبي ببنها

- مركز رعاية الطفل 1 ببنها

- المركز الطبي العام بالقناطر الخيرية

- المركز الطبي العام بقليوب

- مركز طبي عثمان بغرب شبرا الخيمة

- مركز طبي بهتيم بشرق شبرا الخيمة

- مركز طبي الكابلات بشرق شبرا الخيمة

- المركز الطبي بقها

- المركز الطبي بشبين القناطر

- المركز الطبي بطوخ

- المركز الطبي بكفرشكر

- مركز طبي الخانكة بمركز الخانكة

- مركز طبي اسكان الشباب العبور

تجهيزات أماكن فحص المقبلين على الزواج محافظة القليوبية

أضاف وكيل وزارة الصحة ان أماكن فحص المقبلين على الزواج محافظة القليوبية مجهزة لإستقبال الراغبين في الزواج لإجراء التحاليل والفحوصات الخاصة لتحديد الأمراض الغير سارية ومعامل ريسوس وغيرها من التحاليل حيث جري التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضروري الفحص للمقبلين علي الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمده لاتقل عن 15 يومًا.

وأوضح «الخطيب» أنه يتم إجراء عدد من التحاليل منها الفحص الطبي شامل والفحص المعملي لتحديد فصيلة الدم و تحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين واكتشاف بعض الأمراض غير السارية مثل الضغط ومرض السكري و مرض السمنة، واكتشاف الأمراض الفيروسية، الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV و الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV، وفيرس نقص المناعة المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الإيدز AIDS والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثيه أنيميا البحر المتوسط، وأنيميا الخلايا المنجلية والاستبيان النفسي الذى يقيس القدره علي القيام بالوظائف العاديه أو ظهور ظواهر جديده تؤثر علي الحاله النفسية

أشار وكيل وزارة الصحة أن فحص المقبلين على الزواج يأتي في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، مشيرًا أنه يتم إبلاغ صاحب التحليل منفردًا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص كما يتم تقديم خدمات المشورة للوقاية من الأمراض، ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم.