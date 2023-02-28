أماكن فحص المقبلين على الزواج في محافظة الدقهلية.. 19 منشأة صحية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، توافد 190 شخصا على أماكن فحص المقبلين على الزواج خلال يومين، فور انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وحددت 19 منشأة صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة كمرحلة أولى، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة 100 مليون صحة لبناء الإنسان تنفيذًا لرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية.

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية في أماكن فحص المقبلين على الزواج محافظة الدقهلية في عدد 19 منشأة صحية، كمرحلة أولى، وإيقاف العمل بنموذج الشهادات القديمة.

فحص 190 شخصا

وقالت الدكتورة لمياء سلامة، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، إن عدد المتقدمين للفحص في أماكن فحص المقبلين على الزواج محافظة الدقلهية خلال يومين بلغ 190 حالة.

أماكن فحص المقبلين على الزواج محافظة الدقلهية

وأضافت مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، أن أماكن فحص المقبلين على الزواج كالتالي:

الوحدة الصحية بالدنابيق مركز المنصورة

والمركز الصحي العام بمدينة المنصورة

والمنشأة الصحية بقرية الجزاير بمركز بلقاس

والمنشأة الصحية بالعزيزة مركز المنزلة

والمنشاة الصحية بقرية المرساة بمركز دكرنس

والمركز الطبي الحضري بمركز المنزلة

ومركز طب الأسرة بالبجلات مركز منية النصر

والمنشاة الصحية بالكفر الجديد بمركز ميت سلسيل

ووحدة رعاية الطفل بمدينة شربين

والمنشأة الصحية بطهواي مركز السنبلاوين

وبقرية أبو داود مركز تمي الامديد

ووحدة الرعاية الاولية بمدينة أجا

ووحدة طب الأسرة بدرين مركز نبروه

ووحدة طب الأسرة بالعصافرة مركز المطرية

ومركز طب الأسرة بمحلة دمنه

ومركز رعاية الطفل بمدينة بلقاس

وبقرية ميت محسن بمركز ميت غمر

وبقرية الصلاحات مركز بني عبيد

ووحدة رعاية الطفل بمدينة طلخا

وأشارت إلى أنه يتم استقبال المقبلين على الزواج وتقديم المشورة والفحص وتسجيل البيانات وأخذ عينات المعمل للتحليل حتى الحصول على شهادة الفحص أو ما يسمي وثيقة الزواج حتى يتمكن الزوجين من الحصول على اوراق ثبوتيه يستطيعا من خلالها استكمال الإجراءات فيما يحافظ على حقوق الأسرة المزمع إقامتها، وذلك بالكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، واجراء فحوصات معملية متنوعة للمقبلين على الزواج.