مسن عراقي ينجب 3 توائم بعد 50 عاما من الحرمان.. «جبر بعد صبر»

قالت أحد المستشفيات العراقية، إن رجل مسن يبلغ من العمر 72 عاما، بمدينة الفلوجة أنجبت زوجته الثلاثينية 3 توائم وذلك بعد صبر طويل، دام لأكثر من 50 عاما.

المرأة تبلغ من العمر 33 عاما وأنجبت 3 توائم

وأضاف المستشفى، أن الـ3 أطفال توائم إناث لسيدة تبلغ من العمر 33 عاماً ، وأجرت عملية قيصرية ناجحة، وأن زوجها ووالد الأطفال التوائم يبلغ من العمر 72 عاماً وحرم من الإنجاب طوال الـ50 عاماً الماضية، وأنعم الله عليه بـ3 توائم وتعد الزوجة هي الزوجة الرابعة له، لينطبق عليه مقوله «جبر بعد صبر».

وأشار المستشفى إلى أنها ليست الحالة الأولى النادرة من نوعها لولادة التوائم في المستشفى، بل يشهد من حين لآخر عمليات ولادة نادرة لتوائم.