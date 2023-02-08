داعية أزهري لقناة الحياة: الدجال شخص ضعيف ليس قادرا على منع الإنجاب

سخر الدكتور محمد علي، من علماء الأزهر الشريف، من ادعاءات قدرة الساحر على تأخير أو منع الانجاب، متسائلًا: منذ متى وافتتح الساحر شركة أدوية لعلاج تأخر الانجاب؟

ونصح خلال لقائه مع الفنانة منال سلامة في برنامج «حلو الكلام» المذاع عبر فضائية «الحياة» النساء اللاتي يعانين من تأخر الانجاب باللجوء إلى الأطباء المتخصصين والتوكل على الله، مؤكدَا أن الله هو الرزاق القوي، والدجال ما هو إلا شخص ضعيف لا يستطيع أن ينفع نفسه.

ونفى أن يكون الساحر قادر على منع الإنجاب أو تعجيله، مشددًا على ضعف الساحر وعدم قدرته على نفع نفسه، مؤكدًا ضرورة اللجوء إلى الله ودعائه سبحانه.

المسارعة في الخيرات

ونصح من يتأخروا عن الإنجاب بالمسارعة في الخيرات، وخاصة الصدقات والإكثار منها والخشوع والتذلل والانكسار ضاربًا المثل بلجوء نبي الله زكريا ودعائه، بأن يرزقه الله الذي أعطاه سيدنا يحيى، على الرغم من أن زوجته كانت بلغت سنًا كبيرًا.