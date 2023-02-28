«غرفة السياحة»: 20 ألف جنيه رسوم جدية حجز المتقدمين لبرامج الحج الاقتصادي

كشف علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن كافة المواطنين المتقدمين للحج السياحي لهذا العام مطالبون بدفع مبالغ مالية كرسوم لجدية الحجز عند تسجيل الأسماء لدى شركات السياحة، لافتا إلى أن قيمة تلك الرسوم ستكون 20 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية «البري - الاقتصادي - طيران»، و30 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج الـ 5 نجوم.

رد رسوم جدية الحجز لغير الفائزين بفرصة الحج

وأضاف لـ «الوطن»، أن قيمة رسوم جدية الحجز سيتم ردها للمواطنين الذين لم يتم اختيارهم في القرعة الإلكترونية التي ستجريها وزارة السياحة لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين لأداء الحج الذي تنظمه شركات السياحة، وتابع: «أما المواطنون الذين سيفوزون بالقرعة فسيتم تحصيل مبلغ رسوم الجدية لشركة السياحة المتقدم إليها كدفعة أولى من إجمالي سعر برنامج الحج».

الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار لم تصدر إلى الآن الضوابط المنظمة للحج السياحي، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تعلن الوزارة مواعيد فتح باب التقدم للحج السياحي خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، وهناك اجتماعات تتم حاليا باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة لإعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي وتحديد أسعار برامج الحج لهذا العام.

وأوضح أن تأشيرات الحج السياحي تبلغ هذا العام 16 ألف تأشيرة، سيتم توزيعها على برامج الحج بحيث تتحصل البرامج الاقتصادية البري والاقتصادي طيران على نحو 75% من التأشيرات، فيما سيتم تخصيص الـ 25% المتبقية لبرامج الـ 5 نجوم، وتابع: «مستوى الحج البري سيتم تخصيص 4 آلاف تأشيرة له، فيما سيتم تخصيص 8 آلاف تأشيرة لمستوى الحج الاقتصادي طيران، أما برامج الحج الـ 5 نجوم فسيتم تخصيص عدد 4 آلاف تأشيرة له».