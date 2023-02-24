شركات السياحة تبدأ الإعلان عن رحلات الحج 2023

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات المصرية بدأت في الإعلان عن تنظيم برامج الحج هذا العام وتلقى الطلبات المبدئية من المواطنين الراغبين في السفر ضمن حصة الحج التي تنظمها وزارة السياحة.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن عن الضوابط المنظمة للحج السياحي أو مواعيد فتح باب تقدم المواطنين، إلا أن شركات السياحة بدأت في الإعلان عن تنظيمها للبرامج سواء برامج الحج الاقتصادية (البري- الاقتصادي طيران) وبرامج الحج ال 5 نجوم وذلك لبدء التسويق المبكر للبرامج دون الإعلان عن أية أسعار.

رسوم جدية الحجز عند التقدم للحج السياحى

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن نظام الحج السياحى هذا العام لن يشهد تغييرات كبيرة حيث سيتم اختيار الفائزين للحج عبر قرعة إلكترونية تجريها وزارة السياحة بعد انتهاء فترة تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي، مشيرا إلى أن المتقدمين للحج السياحي ووفقا للمعتاد خلال السنوات الماضية سيقومون بسداد مبلغ كرسوم لجدية الحجز عند تسجيل أسمائهم لدى شركات السياحة المنظمة للبرامج، موضحا أن مبلغ جدية الحجز للمتقدمين للبرامج الاقتصادية يكون أقل من المتقدمين لبرامج ال 5 نجوم.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أنه فى حال رغبة أى من المواطنين الذين تقدموا لتسجيل اسمائهم لدى شركات السياحة، بالتراجع عن طلب التقدم للحج السياحى لأى سبب فإنه يسمح له بذلك طالما لم يتم غلق باب تسجيل الأسماء رسميا.

التقديم من بوابة الحج المصرية

ولفت إلى أن شركات السياحة ستقوم بعد فتح باب التقدم للحج السياحي بشكل رسمي بتسجيل أسماء المتقدمين للحج عبر بوابة وزارة السياحة التي تقوم بدورها بتسجيلها عبر بوابة الحج المصرية التي سيتم من خلالها تنظيم كامل حصة مصر من تأشيرات الحج سواء التي تنظمها وزارة الداخلية تحت مسمى حج القرعة أو التي تنظمها وزارة السياحة تحت مسمى الحج السياحي أو التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت مسمى حج الجمعيات الأهلية.