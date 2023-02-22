الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2023 ..أبرزها شهادة التحصين

بدأت وزارة الداخلية قبول طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، من خلال فتح باب قبول طلبات المتقدمين لقرعة الحج، والمتاحة حتى يوم 6 مارس المقبل، لذا تستعرض «الوطن» كافة البيانات والأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2023.

البيانات المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2023

وأعلنت وزارة الداخلية عن كافة الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2023، وهي كالتالي:

- اسم المتقدم كاملا كما مدون داخل بطاقة الرقم القومي، على أن تكون البطاقة سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

- رقم الهاتف المحمول، وهو وسيلة التواصل مع المتقدم في حال فوزه.

- إقرار المتقدم بتمتعه بحالة صحية جيدة، ومُعافى من الأمراض التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتي تمنع السفر لأداء فريضة الحج.

- بيانات المرافق إن وجد، وهي بطاقة الرقم القومي، مع صلة القرابة لمقدم الطلب، ورقم هاتفه المحمول، وتمتعه بحالة صحية جيدة، على أن يقوم المرافق هو الآخر بتسجيل على الموقع بنفس رقم مقدم الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2023

وحددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2023، بعد إعلان الفائزين لاستكمال إجراءات التقديم، وهي كالتالي:

1 - إحضار جواز سفـر مُميكن لجميع الفائزين في قرعة الحج والمرافق معهم «إن وجد»، على ألا تقل صلاحية الجواز عن سنة بداية من يوم 30 أبريل المقبل.

2 - إحضار إيصال سداد قيمة تكاليف الحج للإطلاع عليه.

3 - إحضار صورة من شهـادة التحـصين «Qr-code»، ومدون خلالها الجرعات الأساسية المُقررة، بالإضافة إلى جرعة تنشيطية للقاحات «كوفيد - 19»، وهي المُعتمدة دوليا بوزارة الصحة، لأنها شرط أساسي للحصول على التأشيرة، على أن آخر جرعة حصل عليها المتقدم خلال 6 أشهر قبل السفر.

4 - البصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن».

طرق تقديم قرعة الحج 2023

وأوضحت وزارة الداخلية 3 طرق للتقديم في قرعة الحج 2023، الأولى الأبرز والأسهل من خلال الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط، أو من خلال أقسام الشرطة بمديريات الأمن، أو من خلال الاتصال هاتفيا بالرقم التالي «27983000 - 02».