عضو بـ«شركات السياحة»: تخصيص 25% من حصة الحج السياحي للمستوى البري

من أجل إتاحة الفرصة أمام البسطاء ومحدودي الدخل لأداء الحج، أكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الوزارة قررت تخصيص نحو 25% من تأشيرات الحج السياحي للمستوى البري.

وأضاف أن نصيب الحج البري من إجمالي تأشيرات الحج السياحي لهذا العام، والبالغة 16 ألف تأشيرة باتت 4 آلاف تأشيرة وذلك بعد أن كانت النية تتجه لتخصيص 2500 فقط للحج البري.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن تأشيرات الحج السياحي التي تبلغ هذا العام نحو 16 ألف تأشيرة تقسم لمستويين الأول الاقتصادي، والذى ينقسم إلى برنامج الحج الاقتصادي طيران، والذي جرى تخصيص له نحو 8 آلاف تأشيرة، وبرنامج الحج البري والذي خصص له عدد 4 آلاف تأشيرة.

أما المستوى الثاني يتمثل في السياحي فئة 5 نجوم، وجرى تخصيص عدد 4 آلاف تأشيرة حج له، موضحا أنه لا يوجد برنامج حج 4 نجوم هذا العام.

تخصيص 75% من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية

وأشار إلى أن تخصيص وزارة السياحة والآثار لنحو 75% من تأشيرات الحج الممنوحة لها للبرامج الاقتصادية، جاء في إطار رغبة الوزارة لمنح أكبر فرصة للمواطنين محدودي الدخل للفوز بفرصة آداء الحج لهذا العام، فضلا عن العمل على تقديم برامج للحج يناسب سعرها غالبية الشرائح التي ترغب في السفر للحج هذا العام، في ظل زيادة أسعار كل خدمات الحج بالمقارنة بالعام الماضي.

تسعير برامج الحج السياحي

وأوضح أن هناك اجتماعات تجرى حاليًا بين مسئولي وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، وذلك لتسعير برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أن سعر الحج البري سيكون أقل أسعار برامج الحج خلال موسم الحج 1444 هجريًا، مضيفًا أن الاجتماعات تتناول العمل على خفض أسعار برامج الحج السياحي لأقل سعر ممكن مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.