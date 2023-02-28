السيسي: تقارب وجهات النظر مع المجر في القضايا الإقليمية والدولية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي حلّ ضيفا عزيزا على مصر، قائلا إنّ زيارته تكتسب أهمية خاصة، في ضوء التوقيع اليوم على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس قوة وعمق العلاقات بين بلدينا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1928، وهي العلاقات التي توطدت بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، ونعتزم مواصلة دفعها للأمام، كما تحدّث عن التقارب في وجهات نظر البلدين، بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

العلاقات المصرية المجرية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس وزراء المجر، عُقد في قصر الاتحادية، أنّ العلاقات بين مصر والمجر تُعد نموذجا يحتذى به في عالمنا، الذي يمر في هذه الآونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة، وسبب تميّز هذه العلاقات في تقديري، هو توافر التفاهم المشترك، والاحترام المتبادل، لمواقف وقيم الدولتين، فضلا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية، وهي الأمور التي ناقشناها خلال المباحثات الثنائية التي عُقدت اليوم.

وتابع الرئيس، أنّ مباحثاته مع دولة رئيس الوزراء المجري، ركزت على بحث سُبل مُواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين، من الاستثمار في مصر، وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما شددنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها المجرية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة المياه والري، والنظر في سُبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين.

توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر

وأوضح الرئيس السيسي، أنّ المباحثات شهدت التأكيد على أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها، وتطرقنا إلى ضرورة بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر.

ولفت الرئيس، إلى أنّ المباحثات تناولت كذلك أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والزراعة والري وإدارة المياه، وكذلك في مجاليْ الثقافة والتعليم. وهنا، أودُ أن أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس الوزراء فيكتور أوربان، على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويا، اعتبارا من العام الدراسي 2023-2024، كما أعرب عن تطلعنا لزيادة عدد تلك المنح مجددا في المستقبل في ضوء الاستفادة التي يحظى بها الطلبة المصريون من المنح المجرية ومن الدراسة في المجر.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر إزاء الأزمات الدولية والإقليمية التي يمر بها عالمنا اليوم، لاسيما في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث يوجد تقارب كبير في وجهات النظر بين البلدين في هذا الصدد، من حيث ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية، في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقا لمصالح الشعوب وإنهاءً للمعاناة الإنسانية، وللحد قدر المستطاع من العواقب الاقتصادية الهائلة، التي ترتبت على استمرار تلك الأزمة، والتي جاءت بعدما مر العالم بظروف صعبة غير مسبوقة على إثر تفشي جائحة كورونا.

وأشار إلى أنّ المباحثات تطرّقت إلى ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الهجرة غير المشروعة ومكافحة الإرهاب، أخذا في الاعتبار النجاح الكبير الذي حققته مصر في هذين الموضوعين.

وأتمّ الرئيس السيسي كلمته، قائلا: «أرحب مجددا برئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، والسيدة قرينته في مصر، ضيفان عزيزان على مصر وشعبها، وأتمنى لهما إقامة سعيدة».