موعد عيد الأم 2023 لتقديم الهدايا المناسبة لـ«ست الحبايب»

يأتي موعد عيد الأم 2023 في وقت محدد من كل عام، وقبل ساعات من بدء شهر مارس، يبدأ الناس في اختيار الهدايا التي سيمنوحها لأمهاتهم تقديرًا لهن، وفي السطور التالية، نعرض موعد عيد الأم 2023، وفق التقويم الميلادي.

موعد عيد الأم 2023

ومن المقرر أن يحل موعد عيد الأم 2023 يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انتهائها من مهمة اختيار الأمهات المثاليات 2023، عن طريق لجنة مركزية برئاسة شرفية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الجمعيات والإدارات المعنية بهذا الأمر، لتقييم من يستحق الأم المثالية وقصة كفاحها مع أبنائها.

وانتهت أعمال اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي، باختيار 27 أمًا مثالية على مستوى محافظات الجمهورية والمدن المختلفة بها.