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تفاصيل استقبال السيسي لرئيس وزراء المجر.. اتفاقيات مشتركة وترفيع مستوى العلاقات

كتب:

محمد أبوعمرة
03:25 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية، رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي بدأ زيارة إلى مصر تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة، تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والمجر، فضلا عن مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

 

ووقّع الزعيمان بعد انتهاء المباحثات، على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي يمثل إطارا لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين، بما يعكس مدى وعمق التميز الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.

وشهد القائدان بعد ذلك، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والمجر في قطاعات التعليم، والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية للأعوام 2023-2026، وبرنامج المنح الدراسية المجرية «ستيبنديوم» للأعوام 2023-2026، بعدها جرى عقد مؤتمر صحفي مشترك في قصر الاتحادية.

 

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بقلم محمد أبوعمرة