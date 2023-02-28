اقتصاديون: زيارة رئيس وزراء المجر لمصر تفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري

أعرب اقتصاديون عن تفاؤلهم بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلانا للشراكة الاستراتيجية مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، خلال زيارة الأخير للقاهرة، وقالوا لـ«الوطن» إنه من المتوقع أن تنعكس الزيارة على التبادل التجاري ونفاد الصادرات المصرية إلى المجر وأوروبا الشرقية بشكل عام، وإطلاع رئيس وزراء المجر على إصلاحات مناخ الاستثمار في مصر بما يشجع على زيادة الاستثمارات المجرية في مصر.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتقى لمستويات تاريخية، حيث سجل العام الماضي 408 ملايين دولار لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، بحسب تقديرات وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يكفل تعميق التعاون وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى دولة المجر، والوصول بها إلى المستهدف في مختلف القطاعات خلال عام 2023، موضحاً أن ما شهدته الزيارة من توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتعليم والشباب والرياضة خير دليل على انتهاج مصر سياسة التوسع الاقتصادي وتعظيم العلاقات والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة.

مصر تحافظ على دورها كلاعب إقليمي

أما الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، فقال إن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار أمريكي مستهدف يستلزم إبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول وخاصة أوروبا، باعتبارها الشريك التجاري الأول، موضحاً أن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم هذا التوجه، موضحاً أن الزيارة التي يجريها رئيس وزراء المجر يمكن استثمارها في هذا الإطار.

أضاف «هديب» أن مصر تحافظ على دورها كلاعب إقليمي مهم على الساحتين السياسية والاقتصادية، وتحرص على علاقات طيبة مع الجميع، وتلعب دور الوسيط في الأزمات، وقد استعادت ريادتها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على العديد من الملفات وفي مقدمتها الملف الاقتصادي.

وبحسب بيانات وزارة التعاون الدولي، جرى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين مصر والمجر، بدءاً من 2007 حيث انضمت المجر إلى الاتحاد الأوروبي، وتم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، كما شهدت السنوات الأخيرة تدشين مجلس الأعمال المصري المجري، وبلغ حجم التبادل التجاري 408 مليون دولار في 2021.

نمو العلاقات الاقتصادية

تشير تقديرات الوزارة، إلى أن المجر وردت إلى مصر 1350 عربة سكة حديد لتطوير قطاع النقل بقيمة مليار يورو، كما يزور مصر 40 ألف سائح مجري، وهناك 74 شركة مجرية تستثمر في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات داخل مصر، ويجري حالياً بحث التعاون المشترك في توطين صناعة عربات القطارات في مصر.