«التنمية المحلية»: 131 مليون جنيه حجم استثمارات إدارة المخلفات بشمال سيناء

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تسليم محافظة شمال سيناء المدفن الصحي الآمن بمدينة العريش بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 31 مليون جنيهـ وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

متابعة مشروعات البنية التحتية

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وجهات أخرى والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة شمال سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحي إلى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المشروع على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، بالإضافة إلى شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

جار تنفيذ مدفن صحى في بئر العبد

وأوضح «آمنة»، أنه جاري تنفيذ المدفن الصحي بمدينة بئر العبد بتكلفة حوالى 26 مليون جنيه، كما أنه جاري التنسيق مع المحافظة لتحديد موقع لإنشاء المدفن الصحي بمدينة الشيخ زويد بتكلفة حوالي 68 مليون جنيه بالإضافة إلي تسليم المحافظة (2) محطة وسيطة متحركة بتكلفة 6 ملايين جنيه للمساعدة في نقل التولد اليومي من مدينتي العريش وبئر العبد وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة شمال سيناء 131 مليون جنيه.

مستجدات منظومة النظافة

وأشار إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.