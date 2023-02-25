«التنمية المحلية»: نسعى لزراعة 80 مليون شجرة في جميع المحافظات خلال 7 سنوات

أكدت وزارة التنمية المحلية، التزامها بتوريد وزراعة 80 مليون شجرة من إجمالي 100 مليون شجرة تستهدف زراعتها في جميع المحافظات على مدار 7 سنوات؛ منها 7.7 مليون شجرة خلال العام المالي الجاري، وذلك ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

مواجهة التغيرات المناخية بزراعة 100 مليون شجرة

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة الرئيس تأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية بزراعة 100 مليون شجرة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

زراعة الأشجار في السويس

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول تنفيذ المبادرة في عدد من المحافظات؛ منها السويس، وذلك بعد توريد 100 ألف شجرة تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، إضافة إلى 36 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها.

مواجهة الاحتباس الحراري

وفي محافظة بورسعيد، جرى استقبال 70 ألف شجرة تم توريدها من وزارة الإنتاج الحربي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والعمل على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء ومواجهة الاحتباس الحراري، والعمل على تحسين الصحة العامة للمواطنين، مع التركيز على زراعة الأشجار المثمرة في الجامعات والمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والطرق الرئيسية والفرعية.