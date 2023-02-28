تفاصيل القبض على صاحب شركة سكر وتجار في منطقة حلوان

شهدت مدينة حلوان، مشاجرة دموية بين صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية، وعدد من التجار، ما أسفر عن إصابة شخص بطعنة نافذة في الصدر وآخر بإصابات في الرأس جراء ضربة شومة، وتمكن رجال المباحث من القبض علي طرفي الواقعة.

بلاغ بالواقعة

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من المستشفي العام، بإستقبال كل من «علي كامل» تاجر، جروح نافذة في الرئة والبطن والرقبة، «علي محمد »، تاجر، مصاب بكدمات بالرأس، وآخرين مصابين بإصابات متفرقة وخدوش.

وبالانتقال والفحص تبين ان نشوب مشاجرة بين شخص يدعي خالد.ع، مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية كائنة بمنطقة الملاءة، دائرة القسم، وآخرين تجار، بسبب قيام الأول بتعبئة أكياس السكر بوزن أقل من المدون على الأكياس، وتوريدها للطرف الثاني، وعندما نما إلى علمه قيامهم بعمل شكوي ضده، قام بالتواصل معهم لحل الخلاف، وعند حضروهم نشبت بينهم مشاجرة واعتدي كل طرف علي الآخر.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث حلوان من القبض على طرفي الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4018 لسنة 2023 جنح حلوان، وتباشر النيابة التحقيقات.