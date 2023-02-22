دفاع زوجة صيدلي حلوان: المتهمون ذهبوا إلى شقة الضحية لمحاولة الصلح بينهما

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والذي أبدى خلال دفاعه بأن المتهمين جميعهم ذهبوا إلى شقة الضحية لمحاولة الصلح بينهما.

فشل في الصلح

وأضاف دفاع المتهمة الأولى أمام هيئة المحكمة، أن المتهمين حينما فشلوا في الصلح بين المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، زُج بهم في الاتهام محل الواقعة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

التهمة الموجهة إليهم

وبعد القبض على المتهمين الـ7 بينهم زوجته الأولى، بتهمة قتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، تولت النيابة العامة التحقيق معهم حول ملابسات وقوع الحادث، وجهت لهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الضحية.

كما حرزت النيابة العامة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والمتهمين للاطلاع على الرسائل التي أرسلها المجني عليه لشقيقته يطلب إغاثتها وزوجته الثانية، وذلك بعد أن أدلت أسرته بأنه حاول الاستنجاد بهم من براثن زوجته الأولى وأسرتها.

وسألت النيابة العامة، نجل المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، والذي يبلغ من العمر 5 سنوات وكان شاهدًا على الواقعة، وقرر بأن والده سقط من شرفة شقته ولكنه لم يشاهد المشادة التي حدثت بينه وبين والدته ووالده الضحية.