مقتل شاب بطعنة نافذة بالبطن في مشاجرة بسبب مشادة كلامية بالمطرية

لقي شاب مصرعه بطعنة نافذة في البطن بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بمنطقة المطرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا من مستشفى المطرية العام بوصول شاب مصاب بطعنه نافذة في البطن ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد س ح، 22 سنة»، وبالفحص تبين أنه مصاب بطعنه نافذة في البطن أسفرت عن خروج الأمعاء.

التحريات: مشادة كلامية سبب الجريمة

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض «سنجة» وأصاب المجني عليه في بطنه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه الحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

وشرح الخبير القانوني حازم محمد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات أوضح عقوبة إرتكاب جريمة القتل، حيث نص القانون علي «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».