مساعد وزير الخارجية الأسبق: العلاقات المصرية المجرية تشهد تطورا كبيرا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا في عصر التكتلات الدولية سواء كانت ذات طابع سياسي أو عسكري أو اقتصادي، لذلك من مصلحة مصر تكوين علاقات دولية من أجل تغطية كل الجوانب والمجالات وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة بينها وبين الدول الأخرى.

وأضاف أن العلاقات المصرية المجرية تشهد تطورًا كبيرًا، إذ أنه كان هناك زيارات للرئيس عبدالفتاح السيسي للمجر خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن دعوة المجر للرئيس السيسي للمشاركة في اجتماع مجموعة فيشجراد.

مشروعات تعاون بين المجر ومصر

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية عر فضائية «dmc»، أن هناك مشروعات تعاون بين المجر ومصر، فعلى سبيل المثال في مجال السكك الحديدية وتصنيع القطارات وعربات القطارات، ذاكرًا أن المجر دولة متقدمة صناعيًا وعضوة في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن لعبها دور مهم في شرق ووسط أوروبا، موضحًا أن مصر تسعى إلى تنويع علاقاتها داخل الاتحاد الأوروبي، بحيث تكون كل دول الأعضاء في الاتحاد لها علاقات مع مصر.

الاهتمام بقطاع الصناعة

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أهم الأهداف التي تعمل عليها مصر هي الاهتمام بقطاع الصناعة، وسنشهد خلال الفترة المقبلة نتائج إيجايبة لهذا التوجه من جانب الدولة، مضيفًا أن الحكومة تبذل كل جهودها من أجل توطين أكبر قدر ممكن من الصناعات في مصر.