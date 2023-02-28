«طاقة النواب» توصي بسرعة توصيل الغاز للمنازل المحرومة

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، بتشكيل لجنة الأسبوع المقبل؛ تضم شركة الغاز والقابضة للمياه والصرف الصحي ونائب الدائرة؛ لبحث المناطق التي لم يتم توصيل الغاز لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة لوزير البترول بشأن توصيل الغاز لعدد من مناطق الجمهورية.

وأكد محمد الجبلاوي، أن النواب وممثلي الحكومة لهم نفس الهدف وهو خدمة المواطن وتوصيل الغاز للمناطق المحرومة.

عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الزرابي

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الزرابي بمدينة الفشن محافظة بني سويف، وندرة توافر أنابيب البوتاجاز وارتفاع أسعارها.

ورد ممثل القابضة للغاز، أن الشركة ليس لديها مانع من التوصيل مع تنفيذ الاشتراكات، وأن الصرف الصحي لا بد أن يوافق على الخطوط، وهناك أماكن وقطاعات يكون مستهدف بها أعمال فيتم وقف التوصيل للانتهاء من الأعمال.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى حول عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بحي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، إذ استعرض توشكى عددا من الأماكن في طهرمس والطوابق وغيرها.

دفع مليارات بالمشروعات القومية

وقال محمود توشكى، مقدم الطلب، إن هناك مناطق بها كثافات سكنية عالية ومحرومة من توصيل الغاز رغم أننا على أعتاب الجمهورية الجديدة، وهناك مليارات تدفع بالمشروعات القومية، موجها سؤال إلى الحكومة، ما هي الخطة الوزارية للمناطق التي لم يستكمل بها دخول الغاز الطبيعي؟ وأوصت اللجنة أيضا بتشكيل لجنة تتضمن شركات الغاز والمياه والصرف الصحي بحضور النائب محمود هشام توشكى مقدم الطلب مع التوصيل الفوري للمناطق المحرومة التي تنطبق عليها الشروط.