«طاقة النواب» تناقش طلبات إحاطة حول شبكات الكهرباء وتوصيل الغاز

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل، بعد غد الاثنين، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير الكهرباء حول مشاكل ضعف الشبكات الكهربائية، واستمرار الخطوط الهوائية والمطالبة بتحويلها إلى كابلات أرضية، إضافة إلى طلبات أخرى خاصة بضعف التيار وانقطاع الكهرباء في عدد من المناطق.

صيانة الشبكات

وأضاف «عوض الله»، في تصريحات صحفية للمحرررين البرلمانين اليوم، أن اللجة تعقد 4 اجتماعات الأسبوع الجاري، حيث تناقش بعد غد الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي عن سوء حالة سوء شبكات الكهرباء بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، بسبب عدم وجود صيانة لهذه الشبكات، مما يترتب عليها ضعف الكهرباء والانقطاع المستمر.

وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة تناقش أيضا طلب إحاطة من النائب عبدالباسط الشرقاوي، بشأن التأخر في تغيير مسار الخطوط الهوائية داخل قرية منشأة غربال، في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وخطورة ذلك على المواطنين، حيث تمر بمناطق مأهولة بالسكان، وكان هناك خطة لتغيير مسارها وإبعادها عن المنازل.

حوادث الماس الكهربائي

وأشار «عوض الله» إلى أن اللجنة تناقش في الاجتماع الثاني طلب الإحاطة المقدم من خالد بدوي حول كثرة حوادث الماس الكهربائي في الفترة الأخيرة، مما سبب عديدا من الحوادث، إضافة إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء في عدد من قرى وعزب مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاي بشأن ضرورة سرعة الانتهاء من توسعات محطة محولات كهرباء «قشيشة الجديدة» في مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف على أرض مجاورة للمحطة ملك مصلحة الميكانيكا والكهرباء في وزاة الري، وذلك للنفع العام، مع تخصيص أو نقل الإشراف الإداري عليها لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس طاقة النواب، أن اللجنة تناقش يوم الثلاثاء عددا من طلبات الإحاطة لوزير البترول، منها طلب مقدم من النائب محمود هشام حول عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بحي بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، وطلب مقدم من النائب طه الناظر بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الزرابي بمدينة الفشن محافظة بني سويف.