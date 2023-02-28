«الحياة الآن».. مباشر: استمرار إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بأسوان

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل في جرف حسين بمحافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المركز يخدم مجلس قروي قروتة والتوابع

مركز تنمية الأسرة والطفل في جرف حسين، يخدم مجلس قروي قروتة والتوابع، ويقع على مساحة 1000 متر، ويشمل ورش تدريب المرأة ومعرض منتجات وحضانة.

المشروع يوفر 300 فرصة عمل

جدير بالذكر، أن مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل في جرف حسين بمحافظة أسوان، يوفر 300 فرصة عمل.