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«الحياة الآن».. مباشر: تواصل أعمال تأهيل وتبطين ترعة «عمر بك» بالغربية

كتب:

يارا أشرف
04:22 م | الإثنين 27 فبراير 2023
الحياة الآن

الحياة الآن

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تواصل أعمال تأهيل وتبطين ترعة جانبية عمر بك الواقعة على جانبي طريق زفتى بالمحلة في محافظة الغربية، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

2300 فدان يستفيد من المشروع

والجدير بالذكر أن أعمال تبطين وتأهيل ترعة جانبية «عمر بك» من مدخل عزبة عويس حتى قرية سنباط بطول 10 كيلومترات، كما أن هناك 2300 فدان تستفيد من أعمال تبطين وتأهيل الترعة الجانبية «عمر بك».

المشروع يوفر أكثر من 200 فرصة عمل

مشروع تبطين وتأهيل ترعة جانبية «عمر بك» يخدم قريتي حانوت وسنباط، وعزبتي عويس وحموده، وكفري سنباط وشبرا قلوج، إلى جانب توفيره أكثر من 200 فرصة عمل.

وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف تبطين وتأهيل ترعة جانبية «عمر بك» بلغت 42 مليون جنيه، كما أن نسبة التنفيذ وصلت لـ65%.

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بقلم يارا أشرف