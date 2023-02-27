«الحياة الآن».. مباشر: تواصل أعمال تأهيل وتبطين ترعة جانبية بإحدى قرى الغربية

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على فضائية المذاع على شاشة قناة الحياة، تواصل أعمال تأهيل وتبطين ترعة جانبية عمر بك الواقعة على جانبي طريق زفتى بالمحلة في محافظة الغربية، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أهداف مشروع تبطين وتأهيل الترع

وقالت المهندسة علا صقر، مساعد مدير أعمال تطوير الري بالغربية، إنه يجرى العمل على مشروع تبطين وتأهيل الترع من أجل توفير المياه وتطوير طرق الري في مصر، موضحة أن المشروع يبدأ بتأهيل الترع، مرورًا بتأهيل المساقي، وصولا إلى الري الحديث، وبذلك تتحول نظم الري بالمنوبات إلى الري المستمر.

تفاصيل مشروع تبطين وتأهيل ترعة جانبية «عمر بك»

والجدير بالذكر أن أعمال تبطين وتأهيل ترعة جانبية «عمر بك» من مدخل عزبة عويس حتى قرية سنباط بطول 10 كيلو متر، كما أن هناك 2300 فدان يستفيد من أعمال تبطين وتأهيل الترعة الجانبية «عمر بك».

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تبطين وتأهيل ترعة جانبية «عمر بك» بلغت تكلفته 42 مليون جنيه، كما أن نسبة التنفيذ وصلت لـ65%، ويخدم قريتي حانوت وسنباط، وعزبتي عويس وحموده، وكفري سنباط وشبرا قلوج، كما أن يوفر أكثر من 200 فرصة عمل.