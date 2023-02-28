وزارة التضامن: إعداد وجبات غذائية في مراكز خدمات المرأة العاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مراكز لخدمات المرأة العاملة تقدم الخدمات للسيدات العاملات، كي يتمكن من المساهمة في العمل العام والإنتاج والتنمية، وتقدم هذه المراكز اقتصاد الرعاية من رعاية المسن، وذوي الإعاقة والأطفال، وإعداد وجبات نصف مطهية، كما تم الإكثار من الحضانات من أجل تنمية الطفولة المبكرة، والاهتمام بجودة معايير الأطفال ومنهج جديد للأطفال.

تنفيذ 20 معرضا لـ«ديارنا»

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أهمية التمكين الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، والحفاظ على التراث الحرفي، مشددة على أن الوزارة تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، والعام الماضي تم تنفيذ ما يقرب من 20 معرضا على مستوى الجمهورية، وهذا العام نسعي لزيادة أعدادها.

جاء ذلك أثناء حفل توزيع الجوائز على خريجي برنامج «مصنع الابتكار» في إطار الشراكة بين منظمة أشوكا الوطن العربي ومؤسسة الوليد للإنسانية، وذلك بحضور الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتورة إيمان بيبرس المديرة الإقليمية لمنظمة أشوكا العالم العربي ونائبة رئيس مجلس إدارة منظمة أشوكا العالمية.

وسلمت التضامن الفائزين جوائز المسابقة، حيث حرصت على تهنئتهم والشد من أزرهم لمواصلة العمل والإنتاج، وتقديم المزيد من الحلول الابتكارية والمشاريع الإنتاجية الصديقة للبيئة والمفيدة للمجتمع.

الشباب المصري المبدع سيصبح عضوًا فاعلا في الاقتصاد المصري المحلي

وأكدت أن الشباب المصري المبدع سيصبح عضوًا فاعلا في الاقتصاد المصري المحلي، خاصة أنه في وسط الأزمات الاقتصادية العالمية نعول على الشباب للخروج من تلك الأزمات بأفكار ابتكارية، حيث إن الشباب يعد الأكثر إطلاعا على التكنولوجيا والبحث، فضلا عن جرأته في اتخاذ خطوات غير تقليدية.

مشاركة النساء في العمل لتحقيق المزيد من الإنتاج

وأضافت أن المرأة المصرية على مدار تاريخها تقدم نموذجًا رائعًا في بناء الوطن، موجهة التحية في الوقت ذاته لكل رجل ساند المرأة في حياته سواء الأم أو الزوجة أو الأخت باعتبارها مكملة له في هذا المجتمع، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أعطى أهمية كبيرة للنساء ومناصرة حقوقهن، والأهم مشاركة النساء في العمل لتحقيق المزيد من الإنتاج.