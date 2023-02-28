محافظ شمال سيناء: طرح 8 مشروعات وفرص استثمارية على أرض الفيروز

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه هناك خطة للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية .

تشجيع الاستثمار

وأعلن المحافظ فى اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار بالمحافظة الذي عقد برئاسته وبحضور عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، ومديري وممثلي الاستثمار، والمناطق الصناعية، والمعلومات والإنتاج، السياحة، والشؤون المالية، والزراعة، وغيرها من الجهات المعنية عن اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

وأشار المحافظ إلى أن هناك اهتماما من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين، والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة.

طرح 8 مشروعات كفرص استثمارية

وأعلن المحافظ عن طرح عدد 8 مشروعات كفرص استثمارية بالمحافظة، وهي مشروعين بمدينة العريش لإقامة مركزين ترفيهيين، ومركز لوجستي لخدمات النقل بنخل 4 مشروعات للإنتاج الداجني ببئر العبد والحسنة ونخل، ومشروع بالمنطقة الصناعية ببئر العبد لـ96 قطعة أرض صناعية لعدد من المشروعات.

ولفت المحافظ إلى إنشاء ميناء صيد بمنطقة أبي صقل بالعريش في المنطقة الواقعة بين محطة تحلية المياه ونقطة البحرية بمساحة 35600 مترا مربعا .

ومن جانبه أكد أشرف عليوة مدير عام إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة أن اللجنة الدائمة للاستثمار وافقت على إنشاء 6 مشروعات استثمارية، وهي مصنع للطوب الأسمنتي بالشيخ زويد، ومصنع رخام بالمنطقة الحرفية بالعريش، ومدفن للباى باص لشركة أسمنت سيناء في سيناء، و3 مصانع لغسيل وتكرير وتعبئة الملح في منطقة الروضة ببئر العبد.