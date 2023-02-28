التنمية المحلية توجه المحافظات بالتوسع في منافذ السلع

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بالتنسيق للتوسع في فتح منافذ البيع والمعارض والشوادر لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة.

معرض أهلا رمضان

وفى سياق متصل، افتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، معرض «أهلا رمضان» المقام بحي المروة بمدينة طور سيناء، الذى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، ومديرية الزراعة، ويتضمن كافة أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% حتى 30% عن الأسواق.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة دعمت المعرض بنحو 5 أطنان من اللحوم والدواجن، وأيضا بعض السلع الغذائية لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا بالمجان خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف العبء عن كاهل هؤلاء الفئة من المواطنين التي تحتاج إلى دعم الدولة، وتكاتف الجميع للوقوف بجانبهم حتى نجتاز هذه الفترة من الغلاء التي يعاني العالم أجمع منها.

توزيع مواد غذائية بالمجان

وأشار إلى أنه جرى توزيع أكثر من 30 طن من المواد الغذائية المختلفة بالمجان على المواطنين الأكثر احتياجا بكافة مدن المحافظة وجاري توزيع نحو 30 طن أخرى، إضافة إلى التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ البيع التابعة لمديريات التموين والزراعة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة دعما للمواطنين من محدودي الدخل.

وأكد أنه يتم مواجهة جشع التجار بكل حزم، ومنعهم من استغلال المواطنين ، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة، إضافة إلى التوسع في في افتتاح المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتزويدها بكافة السلع الغذائية خاصة التي يوجد عليها إقبال، ومدى الالتزام بنسبة التخفيض المتفق عليها لكافة السلع الغذائية.