قيادات وأهالي سيناء: خطط التنمية تحول شمال سيناء لمنطقة جاذبة للاستثمارات بـ«أيدي مصرية»

أكد قيادات وأهالى سيناء أن الدولة خاضت الحرب فى شمال ووسط سيناء وطهرتهما من البؤر الإرهابية، بجانب خطة تنمية وتعمير شاملة تتزامن مع حرب القضاء على الإرهاب، وأن القيادة المصرية ترفع شعار: «اليد الأولى تبنى والثانية تحمل السلاح».

محافظ شمال سيناء: الرئيس وجَّه بضرورة أن تكون التنمية شاملة بكل المحافظة

بدوره، أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن أجهزة الدولة وضعت خطة تنمية شمال سيناء أولوية أولى لتحويلها إلى منطقة خدمية جاذبة للاستثمارات فى شتى المجالات، مشيراً، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بضرورة أن تكون التنمية شاملة كل المحافظة وكل القطاعات، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق رغبات المواطنين. وأوضح «شوشة» أن هناك العديد من المشروعات القومية بالمحافظة، أبرزها محطات المياه، الكهرباء، جامعة العريش الحكومية، الطرق، ميناء العريش البحرى، الإسكان.

رئيس «تعمير سيناء»: 4 مليارات جنيه لمشروعات التعمير بالجهاز

وقال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن الجهاز المركزى للتعمير نفذ مشروعات قومية بشمال سيناء تصل تكلفتها إلى نحو 4 مليارات جنيه وتشمل كل القطاعات، حيث جرى استصلاح وزراعة نصف مليون جنيه موزعة على 12 مزرعة نموذجية فى مدينتى الحسنة ونخل، وإنشاء 10 تجمعات تنموية تخدم أكثر من 100 ألف مواطن.

وأشار «إبراهيم» إلى أن هناك مشروعات قومية ينفذها جهاز التعمير، أبرزها إنشاء ميادين بالعريش، وتطوير شبكة الطرق، وتطوير طريق المطار، وإنشاء 105 عمارات إسكان تعاونى بالعريش، بالإضافة إلى إنشاء 12 عمارة بإجمالى 288 وحدة سكنية فى الريسة والضاحية.

الشيخ عطية أبوجردود، أحد مشايخ سيناء، قال، لـ«الوطن»، إن الدولة أنشأت مشروعات خدمية للمواطنين خلال حملة محاربة الإرهاب الذى دمر الأخضر واليابس، حيث جرى إنشاء مشروعات قومية تلبى احتياجات أهالى سيناء، منها إقامة مزارع نموذجية بسيناء لتوفير احتياجات المواطنين من الخضراوات والفواكه الطازجة والأسماك. وأشار إلى أنه جرى إقامة بيوت للأهالى فى منطقة رفح، ويجرى تنفيذ أكبر مشروع إسكان اجتماعى «620 عمارة»، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 1000 بيت بدوى، وأكد أن الأوضاع فى شمال سيناء أفضل كثيراً عن ذى قبل بعد تنفيذ هذا الكم الكبير من المشروعات التى تتجاوز تكلفتها الـ10 مليارات جنيه.

الشيخ سليمان محمد، من أهالى قرية الروضة بشمال سيناء، قال إنه جرى تطوير القرية بالكامل بعد القضاء على الإرهاب، حيث تم تجديد كل البيوت بالكامل وتطوير المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء واتصالات وإقامة مسجد عملاق. وأشاد «محمد» بإنشاء أكبر محطة تحلية مياه البحر فى الشرق الأوسط فى العريش بطاقة 300 ألف متر مكعب يومياً، جرى افتتاح المرحلة الأولى بحضور رئيس مجلس الوزراء وتنتج 100 ألف متر مكعب يومياً، وهى تقضى تماماً على أزمة المياه التى كانت تتعرض لها شمال سيناء.

د. محمد ماهر إسماعيل، صيدلى بشمال سيناء، أوضح أن الرئيس السيسى أخذ على عاتقه تنفيذ أكبر خطة للمشروعات فى شمال سيناء تكون حقيقية وليست على الورق مثلما كان يحدث.

وأشار إلى أن أبرز المشروعات التى تنفذها الدولة حالياً مشروع ميناء العريش البحرى التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بتكلفة تزيد على مليار جنيه، ويشمل ميناء الصيد وتوسيع وإقامة أرصفة وتعميق منطقة رسو السفن.

وأضاف: إقامة جامعة فى شمال سيناء حكومية هى الدرع الحقيقية لمحاربة الإرهاب والأفكار المتطرفة لأن البعض لا يقدر على التعليم فى الجامعات الخاصة أو السفر لمحافظات مجاورة لاستكمال التعليم الجامعى، ما يجعلهم فريسة لأصحاب الأفكار الهدامة، موضحاً أن من المشروعات القومية التى لا حصر لها على أرض شمال سيناء؛ الإسكان التعاونى فى حى المساعيد فى العريش، حيث يجرى إنشاء 2136 وحدة سكنية فى العريش، و621 عمارة سكنية فى رفح، بالإضافة للعمل على المنازل البدوية بنحو 120 متراً مسطحاً يواكب الطبيعة البدوية.