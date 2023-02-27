سكرتير عام شمال سيناء يعلن إطلاق مبادرة «احمي أولادك» مارس المقبل

عقدت الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة شمال سيناء اجتماعًا، اليوم الإثنين، بحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ومنى علي أبو بكر رئيس الوحدة، والعميد أحمد بكر، رئيس قسم رعاية الاحداث بمديرية الأمن، وممثلين عن مديريات الشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والمنطقة الازهرية والاوقاف ومنطقة وعظ شمال سيناء ومركز علاج الادمان وإذاعة شمال سيناء المحلية.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بالأطفال ورعايتهم اجتماعيًا ونفسيًا وتجريم الاعتداء عليهم بكل الوسائل.

وحدة حماية الطفل تشارك في المبادرة

وأكد أنّ وحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة ستتلقى البلاغات الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال والعمل على الحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأعلن الغندور، عن قيام الوحدة بإطلاق مبادرة «احمي أولادك»، اعتبارًا من الأول من مارس المقبل ولمدة 3 أشهر، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

المبادرة بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء

وأشارت منى علي أبو بكر رئيس الوحدة، إلى أنّ المبادرة بالتنسيق مع مديرية الأمن ومنطقة شمال سيناء الازهرية ومنطقة وعظ شمال سيناء، ومديرية الأوقاف، مديرية التربية والتعليم، مديرية الصحة والسكان، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الشباب والرياضة، مديرية القوي العاملة مؤسسات المجتمع المدني والوحدات الفرعية لحماية الطفل بمجالس المدن.

أضافت أبو بكر، أن المبادرة تتضمن ندوات توعوية في المساجد والمدارس والمعاهد الازهرية ومراكز الشباب والوحدات المحلية ومجمع إعلام العريش، بجانب حملات لطرق الأبواب وتهدف المبادرة إلي حماية الأطفال من المشاكل الاسرية والعنف داخل وخارج المدارس والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والزواج المبكر والمخدرات والتحرش والإنترنت.