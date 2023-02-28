أمين عام «الناتو»: انضمام أوكرانيا إلى الحلف أصبح أمر بعيد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إنّ الحلف قرر في وقت سابق ضمّ أوكرانيا، لكن بعد تصاعد الأزمة الأوكرانية أصبح هذا الأمر بعيدا، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتينك» الروسية.

ضمان الحفاظ علي أوكرانيا كدولة ذات سيادة مستقلة

وأضاف ستولينبرج أن أمر انضمام أوكرانيا أصبح احتمال بعيد، وفي الوقت الحالي من المهم ضمان الحفاظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة مستقلة، لذلك على الغرب دعم أوكرانيا بكل السبل.

وقدّمت دولتي فنلندا والسويد، طلبات رسمية في وقت سابق للانضمام إلى حلف الناتو، ولكن يشترط لقبول انضمامهم إلى الحلف، موافقة أعضاء الدول الثلاثين في الناتو.

تصويت لانضمام فلندا والسويد إلى الناتو

ومن ناحية آخرى، كان من المفترض أن يصوت البرلمان للسماح بانضمام فلندا والسويد إلى الناتو أواخر العام الماضي، لكن عملية التصويت تأجلت عدة مرات بسبب الأجندة البرلمانية المزدحمة، حيث صوّت المشرعون من أجل الإفراج عن مليارات الأموال المجمدة من الاتحاد الأوروبي.