الحياة الآن.. مباشر: الانتهاء من أعمال خط المياه بين النيل والمحطة

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع محطة تنقية مياه بلانة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

قال المهندس أحمد جمال، مدير مشروع محطة مياه بلانة، إن مشروع محطة تنقية مياه بلانة يخدم قرابة 80 ألف مواطن ويأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المشروع يغطي 14 قرية.

جار العمل في المأخذ حاليًا

وأضاف «جمال»، خلال حواره عبر فضائية «الحياة»، أنه جاري العمل في المأخذ حاليًا، كما أنه تم الانتهاء من أعمال خط المياه بين النيل والمحطة، لافتًا إلى أنها تعتبر أول محطة تسحب المياه من النيل مباشرة.

تفاصيل مشروع محطة تنقية مياه بلانة

والجدير بالذكر، أن المساحة الإجمالية لمشروع محطة تنقية مياه بلانة تبلغ 8 آلاف متر مسطح، ويخدم المشروع 30 ألف نسمة.

وتخدم محطة تنقية مياه بلانة قرى بلانة أول وثان وتوماس وعافية وقسطل وأبو سمبل وتوشكى غرب وشرق وعنيبة ووادي خربت.

وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنشاء محطة تنقية مياه بلانة، وفر 2000 فرصة عمل للأهالي.