الحياة الآن.. مباشر: إنشاء محطة تنقية مياه وادي الصعايدة بإدفو

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «على مساحة 8 آلاف متر مسطح.. استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة تنقية مياه وادي الصعايدة، ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز إدفو».

قيمة المشروع 115 مليون جنيه

وقال المهندس لؤي سيد، استشاري مشروع محطة تنقية مياه وادي الصعايدة في إدفو، إن المشروع جار تنفيذه طبقا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تبلغ قيمته الإجمالية 115 مليون جنيه تقريبا، ويتكون المشروع من مأخذ وخط مياه عكرة بطول 4.5 كيلومتر.

أضاف «سيد»، أن مساحة المحطة الإجمالية 8000 متر مسطح، وتتكون من بئر توزيع ورشاحات، ومحطة رفع للمياه المنقاة أو المرشحة وخزان أرضي ومبنى محول ومبنى مولد ومبنى للكلور، مشيرا إلى أن هذه المحطة تخدم قرى الكلح غرب ووادي الصعايدة وتوابعها.

القرى التي تخدمها المحطة

ولفت المهندس محمد إبراهيم، مدير تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه وادي الصعايدة بإدفو، أنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الأخيرة بقرية الشهامة في تاريخ نوفمبر 2021 بإنشاء محطات للمياه وهي من أفضل المحطات للبنية التحتية.